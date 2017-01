Secretário de Segurança do Ceará participa de ação contra o crime em Fortaleza

09:50 · 21.01.2017 / atualizado às 13:09

Policiais espalhados pela Praça Monsenhor Linhares ( REPRODUÇÃO/FACEBOOK )

Na noite de sexta-feira (20), o secretário de segurança pública do Ceará, André Costa, participou pessoalmente de uma ação de vigilância e combate à criminalidade nas ruas da Capital cearense. A operação "Cartão de visita" percorreu os bairros Montese, Parquelandia, Barra do Ceará e Padre Andrade e marca o início da nova estratégia de segurança pública no Estado.

A ação contou com um efetivo de 100 homens das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, distribuídos em 25 viaturas extras que contaram com apoio aéreo. "Estudamos os números de roubos, assaltos e índices de homicídios. Vimos as áreas e horários mais críticos. Nossa função aqui é mostrar o apoio da secretaria de segurança e de todo o seu comando. Mostrar que apoiamos nossos profissionais da segurança pública.", declarou em entrevista à TV Diário, o secretário André Costa.

Cinco armas foram apreendidas durante a operação, porém nenhuma prisão foi registrada.

Através de sua página oficial de Facebook, o governador Camilo Santana elogiou a iniciativa explicou o intuito deste trabalho. "O objetivo é intensificar a redução dos homicídios e combate firme aos crimes de furtos e assaltos, que aumentam a sensação de insegurança da população. Contam com todo o meu apoio", declarou o governador.

Histórico

O novo secretário de segurança pública do Estado do Ceará tem 38 anos e conta com 17 anos de experiência no combate ao tráfico de drogas e crime organizado. Delegado da Polícia Federal, André Costa vinha atuando em Alagoas e foi anunciado como secretário no último dia 5 de janeiro. No começo da carreira, atuou também na Polícia Civil do Ceará.