Secretário cria comissão e anuncia 'investimento humano'

16:58 · 20.01.2017

O secretário afirmou ter ouvido as demandas da categoria e anunciou criação de comissão que acompanhará as ocorrências em que servidores da segurança pública figurem como vítimas ( Foto: Reprodução/Instagram )

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), delegado André Costa, se reuniu na tarde dessa quinta-feira (19) com representantes de associações e oficiais militares.

Em post na sua conta pessoal no Instagram, o secretário afirmou ter ouvido as demandas da categoria e garantiu que seu foco de atuação será dividido em duas linhas, primeiro, “estabelecendo contato com todos" e ouvindo "as demandas direto dos policiais, eles que estão não rua e vivenciando tudo". Depois, investindo em material humano "para que haja uma mudança estrutural no Sistema de Segurança Pública”.

André Costa anunciou também a criação de uma comissão que acompanhará as ocorrências em que servidores da segurança pública figurem como vítimas.