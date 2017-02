Secretaria de Segurança inicia Operação Passageiro Seguro

22:10 · 01.02.2017

O secretário da SSPDS, André Costa, acompanha as ações policiais deste primeiro dia ( Foto: Divulgação/SSPDS )

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) iniciou, nesta quarta-feira (1º), a Operação Passageiro Seguro em Fortaleza. De acordo com a Pasta, o intuito é realizar abordagens em coletivos, vans e táxi, para inibir delitos e proporcionar tranquilidade aos trabalhadores e estudantes, que dependem do transporte público ou credenciado. Várias equipes realizaram as abordagens nesta quarta-feira, em bairros como Henrique Jorge, Parreão, Vila União, Pici e João XXIII. O secretário da SSPDS, André Costa, acompanhou as ações policiais deste primeiro dia.

O trabalho de abordagem aos transportes públicos da capital já acontece desde fevereiro de 2014 com a Operação Coletivo Seguro. Porém, após estudos realizados nos últimos meses do ano passado, com os números relacionados aos crimes cometidos em coletivos, a operação passou a se chamar Passageiro Seguro. Usando esses dados, foram planejadas novas ações e estratégias diferentes para combater os crimes violentos contra o patrimônio.

Uma das novidades da iniciativa é o fortalecimento da integração dos órgãos vinculados da SSPDS. O Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual também atuarão no trabalho de abordagens aos transportes públicos. Outra finalidade da ação é aproximar os profissionais de segurança dos usuários de transporte público e credenciado da Capital.

As ações devem acontecer sistematicamente em Fortaleza e na Região Metropolitana, conforme mapa estatístico que indica os locais de maior incidência de crimes cometidos em coletivos. O levantamento dessas ações criminosas é feito com base nas estatísticas oficiais da SSPDS e em informações repassadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Sindicato dos Permissionários do Transporte Complementar de Fortaleza e Região Metropolitana (Sindivans) e também pelo Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi).