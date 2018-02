Sargento da PRE morre após troca de tiros com equipe do BPRaio

09:42 · 25.02.2018 / atualizado às 10:20 por Redação Diário do Nordeste

O homem foi ferido e morreu no local ( Reprodução / VC Repórter )

A morte de um sargento da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na noite do último sábado (24), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está sob investigação.

O homem teria entrado em confronto com uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). O sargento estava à paisana.

De acordo com informações da equipe de Relações Públicas da Polícia Militar, chegou ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) a denúncia de que havia um homem andando a pé, sozinho, armado, às margens da rodovia BR-020.

Uma equipe do BPRaio foi ao local averiguar. No entanto, segundo os policiais, o suspeito efetuou disparos contra a composição, que revidou. O homem foi ferido e morreu no local.

Os policiais militares, de posse dos documentos do homem, o identificaram como sendo o sargento da PRE Francisco Wagner Alves de Araújo, de 44 anos.

Até a publicação desta matéria, não havia ainda a informação oficial sobre o que Araújo estaria fazendo no local armado, quando foi abordado.