Roubos no Centro de Fortaleza diminuem 39,9%, afirma SSPDS

14:04 · 07.05.2018 / atualizado às 15:04

A Pasta também tem investido em postos de polícia na região ( Foto: José Leomar )

Houve uma redução de 39,9% nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) no Centro de Fortaleza, de acordo com dados da Assessoria de Análise Estatística e Criminal (Aaesc), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O CVP inclui todos os tipos de roubo, com exceção apenas de latrocínio. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (7), em reunião na Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza).

A SSPDS registrou, nos quatro primeiros meses de abril de 2018, 549 ocorrências. No mesmo período de 2017, foram registrados 913 casos. O Governo do Estado também apresentou os dados de furto. Assim como os de CVP, houve uma diminuição de 39,9% no total de furtos, passando o número de ocorrências de 1.207, em 2017, para 726 em 2018.

A SSPDS afirma que o resultado se deu em decorrência de mais policiamento nas ruas e de mais abordagens feitas diuturnamente. De acordo com o titular da SSPDS, André Costa, existem 120 policiais a mais no Centro. A Pasta também tem investido em postos de polícia na região e policiamento realizado com bicicleta e motos no local. "A gente precisa e quer reduzir ainda mais. Para estimular e facilitar que as pessoas tenham acesso ao centro com mais segurança e mais tranquilidade",afirma o secretário.