Roubos em ônibus de Fortaleza diminuem 37,4% em janeiro de 2018

20:12 · 26.02.2018 / atualizado às 20:17

André Costa promete continuar com as estratégias e com as blitze diárias em todas as AISs, da Capital e da Região Metropolitana ( FOTO: Arquivo/Diário do Nordeste )

O número de roubos registrados no interior dos ônibus coletivos em Fortaleza caiu 37,4% no mês de janeiro, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nesta segunda-feira (26).

intensificação das abordagens a coletivos e em paradas de ônibus possibilitou a diminuição dos crimes. Conforme a Secretaria, aa coletivos e em paradas de ônibus possibilitou a diminuição dos crimes. No mesmo período do ano passado, foram registrados 155 casos, já em 2018, ficou em 97.

Durante a apresentação dos dados, houve o encontro do Grupo de Trabalho (GT), que trata do tema e é composto, além da SSPDS e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

"Em janeiro (2018), tivemos o melhor resultado desde de outubro de 2016. Então, temos tido uma redução muito forte em relação a assaltos em coletivos. Vamos continuar com as estratégias e com as blitze diárias que realizamos em todas as AISs, da Capital e da Região Metropolitana. Para obtermos esses bons resultados, também contamos sempre com a facilidade do compartilhamento de dados e filmagens do Sindiônibus, para que a Polícia Civil possa realizar suas investigações e efetuar as prisões daqueles que reiteram nessa prática de assalto em ônibus", afirmou o secretário André Costa.

Para o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, "as ações que tiveram início em maio possibilitaram que o número de roubos fosse se estabilizando, culminando em uma redução a partir de novembro do ano passado".