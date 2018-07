Quatro pessoas da mesma família são mortas em Quiterianópolis; é a 7ª chacina do ano no CE

Quatro pessoas da mesma família foram mortas a tiros, neste sábado (14), por volta das 6h20min, entre as localidades de São Francisco e Monteiro, na zona rural de Quiterianópolis, no Sertão de Crateús, a 410 km de Fortaleza.

Como ocorreu o crime

As vítimas são os irmãos José Josailton Gonçalves Cavalcante e José Jocey Gonçalves Cavalcante, de 25 anos; o tio deles, Cícero Gonçalves do Nascimento, 53 anos; e a mãe dos jovens, identificada como Joana de Deus Gonçalves, a 'Deusa'. Ela chegou a ser socorrida com vida para o Hospital Municipal de Quiterianópolis e, em seguida, para unidade de saúde em Crateús, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Chacina em Maranguape

Nos primeiros dias deste ano, quatro pessoas morreram no Município da RMF. Dentre elas, três jovens.

Chacina das Cajazeiras

A ocorrência no entorno do 'Forró do Gago' foi no dia 27 de janeiro e ficou conhecida como a maior matança do Estado, com 14 assassinatos

Chacina na cadeia de Itapajé

Dia 29 de janeiro, 10 presos morreram dentro da Cadeia Pública de Itapajé após briga de facções.

Chacina do Benfica

Uma sequência de ataques no bairro Benfica, no dia 9 de março deste ano, vitimou 11 pessoas. 7 morreram e outras quatro ficaram feridas.

Chacina em Quixeramobim

No dia 28 de junho, três mulheres e um homem foram assassinados a tiros neste Município do Interior.

Chacina em Palmácia

Cinco agricultores assassinados na última sexta-feira (13), na localidade de Cafundó.

Chacina em Quiterianópolis

