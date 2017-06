Quatro homens morrem em confronto com a Polícia em Aquiraz

10:24 · 08.06.2017 / atualizado às 13:31

Foto: José Leomar

Quatro homens foram mortos em confronto com a polícia na madrugada desta quinta-feira (8), durante uma operação realizada na localidade da Tapera, no município de Aquiraz. De acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota, o grupo alvejado estava em uma residência, se preparando para assassinar um grupo rival.

Ainda segundo a SSPDS, as investigações foram conduzidas por policiais civis do Departamento de Polícia da Capital (DPC), da Polícia Civil. As autoridades realizavam a abordagem quando foi iniciada a troca de tiros. No total, o grupo contava com doze homens. Oito deles se evadiram para o matagal durante a ação. Não há informações oficiais sobre os nomes dos envolvidos.

A nota da Ssecretaria acrescenta que “a Polícia Militar foi acionada para reforçar a ação, assim como um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Ações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS, que fez sobrevoos na região na tentativa de localizar o restante do bando”.

Na residência, também foram apreendidas quatro armas – sendo um fuzil, uma metralhadora e duas calibres 12 –, três veículos e munições. A Polícia segue em diligências no intuito capturar o restante do grupo.