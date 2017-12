Quatro adolescentes são apreendidos com carro roubado e um simulacro de fuzil

14:59 · 14.12.2017

O simulacro de fuzil foi encontrado no interior do carro roubado. ( FOTO: Reprodução/SSPDS )

Quatro adolescentes foram apreendidos por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) nesta quarta-feira (13). Eles são suspeitos de tomarem de assalto um veículo – que foi recuperado com a apreensão - na última segunda-feira (11). Na ocasião, os PMs encontraram uma arma de fogo e um simulacro de fuzil.

A equipe do BPRE estava no posto de serviço quando foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), acerca de um veículo modelo Voyage, de cor prata e placas UII-8211, que apresentava registro de roubo. Inicialmente, o sistema localizou o automóvel na CE-040, e foi em um ponto desta via que os policiais iniciaram a perseguição.

Já na altura do KM 02 da CE-025, no bairro Alagadiço Novo, em Fortaleza, os militares localizaram o veículo. No interior do carro estavam os quatro adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, todos sem antecedentes criminais. Após buscas no interior do automóvel, foram encontrados um revólver calibre 38, com seis munições intactas, e um simulacro de fuzil.

Com base no material encontrado, o grupo foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado ato infracional análogo ao crime de roubo. O grupo é suspeito de praticar assaltos nos bairros Edson Queiroz, Cambeba e Messejana. Com as apreensões, a Polícia Civil do Ceará espera que pessoas que possam ter sido vítima dos adolescentes compareçam até a especializada, para realizar o reconhecimento.