Quarta vítima da chacina em Quiterianópolis morre em hospital

17:01 · 14.07.2018 / atualizado às 17:45

Quatro pessoas da mesma família morreram após serem baleadas no fim da madrugada deste sábado (14), na zona rural de Quiterianópolis. O número de vítimas foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) durante esta tarde.

A quarta vítima da chacina ocorrida neste município, a, cerca de, 400Km de Fortaleza chegou a ser socorrida a uma unidade de saúde da cidade e, em seguida, transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Já no segundo hospital, a mulher passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Dos mortos, dois eram irmãos gêmeos: José Jailton Gonçalves Cavalcante e José Jocey Gonçalves Cavalcante, de 25 anos. O terceiro executado foi identificado como Cícero Gonçalves do Nascimento, 53, tio dos irmãos. A mãe dos jovens é Joana de Deus Gonçalves. A mulher foi atingida na cabeça.

A matança em Quiterianópolis é a segunda a ser registrada no Interior do Estado, nas últimas 24 horas. Nessa sexta-feira (13), cinco pessoas foram mortas em Palmácia. Ao todo, no Ceará, aconteceram sete chacinas nos sete primeiros meses de 2018.