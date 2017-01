Quadrilha usa escopeta para atacar posto em Icó e leva malote com dinheiro

15:08 · 09.01.2017 / atualizado às 16:03

O carro utilizado no assalto havia sido tomado de assalto na noite do domingo (8), na Vila Palestina - Foto: Richard Lopes

Um assalto a mão armada ocorreu nesta segunda-feira (9), em um posto de combustível, na rua Monsenhor Frota, na cidade de Icó.

Uma quadrilha que portava uma escopeta calibre 12 e revólveres desembarcou de um veículo Renault Clio azul, de placa KZS 4726, licença de Orós, invadiu a gerência do estabelecimento e fugiu, levando um malote com dinheiro que seria destinado para depósito bancário.

Toda a ação foi filmada pela câmeras do posto. O carro utilizado no assalto havia sido tomado de assalto na noite do domingo (8), às 19h, na Vila Palestina, por uma quadrilha armada que estava em um automóvel de cor prata.

O carro foi recuperado pelos cabos Neves, Leudo e soldado Elias, do Ronda do Quarteirão, nas proximidades do Conjunto Gama e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Icó, para ser periciado.

Depois de deixarem para trás o Renault, os criminosos embarcaram em um veículo Pálio Vermelho e desapareceram. O delegado Márcio Chalita investiga o assalto.

Com informações do correspondente Richard Lopes.