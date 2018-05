Quadrilha que invadiu casa de empresário em Parnaíba é presa no Ceará

15:50 · 06.05.2018 / atualizado às 15:52

A operação resultou na prisão de dois assaltantes no município de Camocim ( Foto: Divulgação )

Fim de semana tenso na fronteira do Ceará com o Piauí. Uma quadrilha responsável por invadir e roubar a casa de um empresário de Parnaíba (PI), na noite da última sexta-feira (4), fugia pela CE-085 quando foi interceptada por policiais da 3ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar. A operação resultou na prisão de dois assaltantes no município de Camocim (347 km da Capital). Amadeus Uerlison dos Santos Inácio, 27, vulgo “Lourinho”, foi preso em flagrante no momento da abordagem realizada às 21h30.

Já Francisco Magno Silva dos Santos, 31, conhecido como “Macaco”, foi capturado por volta das 8h de sábado e também confessou a participação no assalto. Um terceiro elemento ainda não identificado segue foragido. Com os autuados, a polícia encontrou armas, munição, o veículo do utilizado no crime e objetos pessoais das vítimas. Amadeus Uerlison dos Santos Inácio é natural de Itaituba (PA) e mora no Bairro São Cristóvão em Fortaleza. Já Francisco Magno Silva dos Santos reside em Acarau.

Fuga

De acordo com as informações repassadas pelo Comandante do Comando de policiamento do Interior Norte, Coronel Gilvando Oliveira, por volta de 18h30, o trio armado com revólver invadiu a residência do empresário e rendeu toda a família. Após o crime, o bando empreendeu fuga em um Fiat Siena branco em direção ao Estado do Ceará. A investigação preliminar apontou que eles já haviam passado por Chaval e Barroquinha e seguiam em direção a Camocim.