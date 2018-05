Quadrilha explode carro-forte no norte do Estado

12:45 · 07.05.2018 / atualizado às 16:50

Carro utilizado pela quadrilha foi encontrado em chamas na altura da entrada de Malhada Grande, em Santa Quitéria ( Foto: Tiago Rodrigues )

Uma quadrilha explodiu um carro-forte da empresa Corpvs na manhã desta segunda-feira (7), próximo a entrada da localidade de Malhada Grande, em Santa Quitéria, na altura do Km 168 da CE-176, estrada que liga a cidade à Sobral, no norte do Estado.

De acordo com o Tenente Diogo, que coordena a operação, cerca de dez assaltantes em dois veículos interceptaram dois carros-fortes no local, mas um conseguiu fugir. Este avisou ao efetivo da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a cerca de 25 km de distância do ocorrido, cuja ação foi acionar viaturas para ir ao local.

Enquanto o efetivo policial não chegava ao Km 168, o carro-forte foi explodido e o dinheiro (cuja quantia ainda não foi mensurada) levado pelos assaltantes. Na fuga, eles tentaram roubar profissionais em uma ambulância que passava pelo local. Informações preliminares apontaram que eles teriam sido levados como reféns, mas Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o crime não foi efetivado.

Nas proximidades do ataque, conforme a SSPDS, foi encontrado um Chevrolet Prisma, de cor branca, com explosivos em seu interior. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do BPChoque busca retirar o material em segurança. Além disso, uma Toyota Hilux, utilizada pelos criminosos, foi vista pelos policiais em chamas, na altura da entrada de Malhada Grande, em Santa Quitéria.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Choque (BPChoque), do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Força Tática (FT), do Policiamento Ostensivo Geral de Sobral e de Santa Quitéria participam da ação, que ainda não foi finalizada.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria faz sobrevoo na região no intuito de localizar o bando. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), investiga as circunstâncias do crime.

Ainda neste ano de 2018, houve outros três assaltos a carros-fortes no Ceará. No dia 5 de fevereiro, um bando armado assaltou um carro-forte na BR-304, no município de Aracati. No dia 23 do mesmo mês, quatro homens explodiram um carro-forte em um distrito que fica entre Mombaça e Acopiara. Já no dia 5 de abril, dois carros-fortes foram atacados na BR-222, na altura de São Luís do Curu.