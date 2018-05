Quadrilha explode carro-forte e faz reféns no norte do Estado

12:45 · 07.05.2018 / atualizado às 14:07

Uma quadrilha explodiu um carro-forte na manhã desta segunda-feira (7) na estrada que liga os municípios de Santa Quitéria e Forquilha, no norte do Estado. Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), o bando fugiu com reféns.

Ainda de acordo com a PM, as pessoas levadas pelos bandidos eram transeuntes que passavam pelo local no momento da ação criminosa. Ainda não há informações sobre o número de reféns, de assaltantes, e nem a quantia levada.

Viaturas e um helicóptero da Polícia fazem buscas na região à procura da quadrilha. Com a explosão, o carro forte ficou completamente destruído.

Ainda neste ano de 2018, houve outros três assaltos a carros-fortes no Ceará. No dia 5 de fevereiro, um bando armado assaltou um carro-forte na BR-304, no município de Aracati. No dia 23 do mesmo mês, quatro homens explodiram um carro-forte em um distrito que fica entre Mombaça e Acopiara. Já no dia 5 de abril, dois carros-fortes foram atacados na BR-222, na altura de São Luís do Curu.