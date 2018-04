Quadrilha é presa por suspeita de roubar e adulterar veículos

20:12 · 26.04.2018 / atualizado às 21:15

Cinco homens foram presos após uma operação policial realizada na tarde da última quarta-feira (25) por uma equipe do Comando Tático Rural (Cotar), na localidade de “Trinta e Sete”, distrito de Ocara, no Maciço de Baturité.

De acordo com um policial do Cotar, que repassou as informações sob condição de anonimato, a equipe recebeu uma denúncia de que havia veículos que, possivelmente, seriam roubados e que estavam naquela região. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram, no interior de um sítio, automóveis que apresentavam as mesmas características relatadas pelo denunciante.

No momento em que a equipe se aproximou da propriedade rural, dois suspeitos, identificados como Juarez Moreira de Sousa Júnior, 45, e Antônio Muniz de Sousa, 45, tentaram fugir, porém, foram contidos pelos PMs. Ao serem indagados sobre quem seria o proprietário dos carros e das ferramentas típicas de adulteração de chassis, a dupla confessou que os veículos haviam sido roubados próximo a Fortaleza, e que estavam ali para serem clonados.

Juarez Júnior e Antônio Sousa também confessaram que os automóveis seriam entregues naquele mesmo dia para três pessoas, identificadas como Flares Uchôa Barbosa, 26; Francisco Temístocles da Costa Silva, 32, e Francisco Fabrício Rebouças da Silva, 22. Os pontos de encontro eram marcados em postos de combustíveis, situados nos municípios de Pacajus e Aracati.

Em Pacajus, Flares Barbosa e Temístocles Silva foram encontrados aguardando a entrega do primeiro carro. Já em Aracati, as patrulhas flagraram Fabrício Silva no local que receberia o veículo. Ele, inclusive, confirmou que estava aguardando o automóvel ser entregue e que possuía outro carro, também clonado, guardado na garagem de um parente.

Entre os materiais apreendidos estão quatro veículos, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeira, alicates, estiletes, chaves de fenda, entre outros. Os suspeitos foram conduzidos à sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), em Fortaleza, onde foram autuados pelos crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.