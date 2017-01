Quadrilha é presa após fazer funcionários de construtora reféns

21:50 · 12.01.2017 / atualizado às 22:09

O dinheiro roubado da empresa, armas e objetos levados das vítimas foram recuperados pela PM

Uma quadrilha foi presa por policiais militares após praticarem um assalto, na tarde desta quinta-feira (12), em uma construtora, no bairro Joaquim Távora. O dinheiro roubado da empresa, armas e objetos levados das vítimas foram recuperados pela PM.

De acordo com o major PM Hideraldo Bellini, que comandou a operação, o grupo estava dentro da construtora quando a PM foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). "Eu estava indo para uma reunião do Comando Geral com uma equipe do Serviço Reservado quando ouvimos pelo rádio sobre o assalto em uma construtora na Rua Coronel Alves Teixeira com Rua João Cordeiro", contou o oficial.

A equipe se deslocou rapidamente e, ao chegar ao local, solicitou reforço. "Vimos a quadrilha fugindo em direção a um veículo Fiat Siena. Anunciamos que era a Polícia. Um homem e uma mulher fugiram no veículo deixando os comparsas para trás. Prendemos dois de imediato, mas ainda havia mais dois dentro do prédio pegando celulares e objetos das vítimas. Quando entramos na construtora eles se renderam. Foram apreendidos três revólveres, dez mil em dinheiro, 20 celulares, três cordões de ouro, relógios e outros objetos", relatou o major Bellini.