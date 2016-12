Professor de teatro e animador de festas infantis é morto a tiros

14:38 · 30.12.2016 / atualizado às 14:46

Bruno de Mesquita foi morto na madrugada desta sexta, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. Polícia apura motivação. ( Reprodução/Facebook )

A Polícia Civil está investigando a morte do professor de teatro e animador de festas infantis Bruno de Mesquita Magalhães, de 28 anos. Ele foi morto na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. A Polícia não informou a motivação do crime.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do crime fazendo os primeiros levantamentos. Conforme a DHPP, o rapaz estava chegando na casa dele, situada na Rua Lineu Machado, por volta das 3 horas da madrugada, quando foi abordado por bandidos e atingido a tiros. Bruno morreu no local.

A Polícia Civil informou ainda que “um inquérito policial foi instaurado e o caso será investigado pelo 27° Distrito Policial, unidade responsável pela circunscrição onde ocorreu o fato. Detalhes da investigação não podem ser repassados para não comprometer o trabalho policial”. Até a tarde de ontem, ninguém havia sido preso pelo homicídio. Amigos de Bruno de Mesquita usaram a página dele na rede social Facebook e lamentaram o fato.

Última postagem no Facebook emociona amigos