PRF recupera carga de medicamentos avaliada em mais de R$ 500 mil

08:57 · 28.04.2018 / atualizado às 09:09

Um dos bloqueadores de rastreamento de alta potência foi encontrado conectado a uma bateria automotiva ( Divulgação/PRF )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF/CE) recuperou uma carga de medicamentos avaliada em R$ 590 mil, por volta das 16h20 dessa sexta-feira (27), no bairro Ancuri, em Fortaleza.

Logo após dar início à Operação Dia do Trabalhador, a PRF recebeu a informação de que um caminhão Scania, de cor branca, com placa de Araguaína (TO), havia perdido o sinal de rastreamento próximo ao Jardim das Orquídeas, entre a BR-116 e a BR-020.

Em seguida, após buscas na região, os policiais rodoviários federais localizaram o veículo junto ao semi reboque às margens da BR-020, no Km 429.

O veículo estava fechado e com a carga aparentemente intacta. Provavelmente, a quadrilha aguardava o melhor momento para transportá-la.

Bloqueador de uso militar

Já o rastreamento havia sido bloqueado com o auxílio de dois bloqueadores de maior potência e de aplicação militar, conhecidos como jammers. Um estava conectado a uma bateria automotiva na cabine do caminhão-trator e outro em um compartimento externo no semi reboque.

Segundo técnicos em rastreamento, um jammer mais potente vale aproximadamente R$ 7 mil. O condutor do caminhão estava desaparecido, mas foi encontrado pouco tempo depois em um local ermo; ele informou que estava sob poder da quadrilha.

De acordo com a PRF/CE, os veículos, a carga de medicamentos e os bloqueadores de sinal foram encaminhados à Polícia Judiciária, onde foram lavrados os procedimentos necessários.