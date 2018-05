PRF apreende quatro toneladas de queijo transportado irregularmente

20:31 · 04.05.2018 / atualizado às 20:39

A abordagem policial aconteceu em frente a Unidade Operacional da PRF em Chorozinho ( divulgação/PRF )

Quatro toneladas de queijo coalho que eram transportadas irregularmente foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 71 da BR-116, nesta sexta-feira (4). O caminhão abordado, com placas do Ceará, seguia de Jaguaribe para Fortaleza com duas pessoas: o motorista, 27 anos, e um passageiro, 53 anos.

Os homens não possuíam documento fiscal, comprovação de origem ou mesmo certificações de inspeção sanitária necessárias. O transporte era realizado em um compartimento de carga sem refrigeração e diretamente no assoalho, sem embalagens ou qualquer tipo de proteção.

Quando questionados pelos policiais, os transportadores afirmaram que a mercadoria era de propriedade do passageiro, que seria comerciante. O destino era a Capital do Estado.

Os homens receberam voz de prisão pelo crime de distribuir ou entregar a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado, conforme previsto Código Penal Brasileiro.

O veículo e a carga foram encaminhados à fiscalização sanitária.