PRF apreende caixas de cigarro com documentação falsa em Ipaumirim

14:43 · 08.04.2017 / atualizado às 14:49

A carga fabricada no Paraguai foi encontrada em Ipaumirim ( Foto: Divulgação PRF ) A PRF contabilizou em torno de mil caixas de cigarro no veículo ( Foto: Divulgação PRF )

Aproximadamente mil caixas de cigarros contrabandeados foram apreendidas na manhã deste sábado (8) em Ipaumirim, cidade localizada a aproximadamente 450Km de Fortaleza. A ação ocorreu por volta das 6h30, quando um caminhão foi interceptado por agentes em um posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista responsável por trafegar a mercadoria contou aos policiais que a carga de marca paraguaia foi pegue em Ponta Porã, município do Mato Grosso do Sul, e tinha como destino final a capital cearense. Para carregar o conteúdo foram pagos a ele R$ 6 mil de adiantamento, e na chegada receberia mais R$ 10 mil.

De acordo com a PRF, mercadoria, veículo e o condutor de 56 anos de idade foram levados até a sede da Polícia Federal, em Juazeiro do Norte. O motorista contou à Polícia que este era seu primeiro transporte de cigarro ao Ceará. Com ele havia nota fiscal falsa referente a uma carga de milho.

Recentemente, uma embarcação foi apreendida no Ceará vinda do Suriname com 2,7 mil caixas de cigarro. A ação se deu quando o barco tentava atracar na Praia de Parajuru, em Beberibe. Na ocasião foram detidas três pessoas, dentre elas um policial civil.