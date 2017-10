PRF apreende 31 kg de maconha em ônibus no Eusébio

09:00 · 15.10.2017 / atualizado às 10:49

Droga se encontrava dentro de uma mala ( Divulgação/PRF )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 40 tabletes de maconha, totalizando 31 kg da droga, em uma mala dentro de um ônibus, às 22h deste sábado (14).O veículo trafegava pelo km 430 da BR-020, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os policiais abodaram o ônibus, que fazia a linha intermunicipal Fortaleza/Natal, durante uma fiscalização de combate ao crime.

O proprietário do entorpecente não estava no veículo, segundo a PRF. De acordo com o motorista do ônibus, uma mulher colocou a bagagem no interior do ônibus e se ausentou repentinamente do local de embarque.

A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Eusébio para os procedimentos legais.