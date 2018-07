PRF apreende 112 kg de maconha, prende dois suspeitos e recupera veículo roubado

11:09 · 09.07.2018 / atualizado às 14:10

Por volta das 7h desta segunda-feira, 9, em fiscalização no km 159 da BR-116, em Russas/CE, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o veículo Fiat Strada, com dois ocupantes: um homem de 51 anos e outro de 28 anos, naturais do Estado de Pernambuco. Após buscas, foram encontrados, por baixo da carga de cebolas, vários pacotes de maconha totalizando 112 kg do entorpecente. Além da droga, após análise dos elementos identificadores do veículo, constatou-se que era clonado, tendo sido roubado em Recife/PE em Março de 2017.

Um dos ocupantes do veículo já respondia procedimento criminal por tráfico de entorpecentes. Os ocupantes do veículo confessaram que traziam a droga de Orocó/PE que seria entregue em Chorozinho/CE e receberiam R$ 2.000,00 pelo transporte.

Os indivíduos presos, junto com a droga e o veículo, foram encaminhados à Polícia Civil de Russas onde foram autuados por tráfico de entorpecentes (Art. 33), receptação de veículo roubado (Art. 180) e uso de documento falso.