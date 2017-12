Presos fogem do Complexo de Delegacias Especializadas

12:22 · 15.12.2017

Presos fugiram do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), da Polícia Civil, localizado no Bairro de Fátima, na Capital, na noite da última quinta-feira (14). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a informação, mas não divulgou ainda o número de fugitivos e a identificação dos mesmos.

"Desde o início da manhã, a Polícia Civil realiza os procedimentos de recontagem dos presos e o trabalho investigativo para apurar as circunstâncias dessa fuga. Equipes da Divisão de Serviços Gerais (Diseg) da Polícia Civil foram acionadas para realizar os reparos na unidade policial. Um trabalho de investigação está em andamento no intuito de apurar o caso", informou a SSPDS, em nota emitida pela assessoria de comunicação.

O Code reúne presos perigosos que, geralmente, são investigados pelas delegacias especializadas que se encontram no mesmo prédio, como a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Entre os fugitivos estaria um suspeito de participar do resgate de detentos da Cadeia Pública de Milhã, que terminou com a morte de um sargento da Polícia Militar do Ceará, na última terça-feira (12). A informação não foi confirmada ainda pela Secretaria da Segurança.

"A Polícia Civil esclarece ainda que está em contato com a Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus) para disponibilizar novas vagas para o deslocamento de detentos para unidades do sistema prisional no Estado, nos próximos dias", completou a SSPDS.