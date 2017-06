Presos dois suspeitos de matar assessora parlamentar a caminho da academia

17:46 · 14.06.2017 / atualizado às 18:28

Sandra Rafaela foi morta a caminho da academia, na última sexta-feira (9)

Dois suspeitos pela morte da assessora parlamentar Sandra Rafaela Jeferson Bastos foram presos na manhã desta quarta-feira (14). Jonathan Lima da Silva, de 24 anos, e Romário de Sousa Alves, 22, são apontados por investigações da Polícia Civil como os principais autores do crime.

De acordo com policiais do 17º Distrito Policial (DP) do Vila Velha, os suspeitos foram encontrados na Comunidade Labirinto, localizada no entorno da delegacia. Alves portava munições de calibre 12. Já Silva é conhecido na região como chefe da Comunidade Gafanhoto. Contra eles havia mandados da Justiça em aberto por outras mortes.

Sandra Rafaela foi morta a caminho da academia, na última sexta-feira (9). Conforme as investigações, ela teria sido morta porque junto à família vinha ameaçando a gangue da qual participam os dois suspeitos. A Polícia não informou o porquê das ameaças e disse que as investigações serão aprofundadas.

As autoridades já sabem que Jonathan Lima da Silva mata a mando de um presidiário acusado de liderar o tráfico de drogas no Vila Velha. O assassinato na Avenida Mozart Lucena repercutiu nas redes sociais devido à vítima já trabalhar há oito anos como assessora no gabinete do deputado estadual Roberto Mesquita (PV).