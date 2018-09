Presos de 13 unidades poderão ter visitas em 'pernoite'

18:14 · 19.09.2018 / atualizado às 20:23

A Coordenadoria Especial do Sistema Prisional (Coesp) da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus) publicou uma portaria autorizando que de 22 a 23 de setembro, datas do próximo fim de semana, aconteçam visitas extraordinárias denominadas como "Pernoite do Dia do Preso".

Conforme o documento, encarcerados de 13 equipamentos do Sistema Penitenciário Cearense poderão receber seus companheiros e companheiras durante um prazo prolongado. A decisão considera "a necessidade de manter vínculo familiar dos detentos do Estado do Ceará".

Serão beneficiados os internos das seguintes unidades: IPPOO II, UPPJSA, CPPL I, CPPL II, CPPL III, CPPL IV, IPF, Irmã Imelda, IPFHVA, Cepis, Pirc, Pirs e Carrapicho. Os equipamentos estão localizados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Na noite desta quarta-feira (19), a Sejus informou que no Ceará o pernoite foi instituído há 16 anos e é concedido três vezes ao ano: Em cada pernoite, cada interno que tenha sua companheira cadastrada e não esteja em sanção disciplinar pode receber a visita extra. No caso dos internos cuja companheiras também estejam encarceradas, elas são escoltadas e transferidas do presídio feminino para a unidade onde está seu companheiro. Nestas datas, a unidade é preparada para receber os visitantes, tendo não apenas a segurança reforçada, como também as equipes de atendimento médico.