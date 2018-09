Presos da Cadeia Pública de Cascavel são transferidos para RMF

16:16 · 17.09.2018 / atualizado às 16:39

Todos os presos da Cadeia Pública de Cascavel, município a, aproximadamente, 60Km de Fortaleza, foram transferidos para penitenciárias da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), nesta segunda-feira (17).

As transferências aconteceram após o triplo homicídio registrado no equipamento no último sábado (15). Há dois dias, três presos que pertenciam à facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) foram mortos foi integrantes da organização rival Comando Vermelho (CV).

As vítimas mortas foram identificadas como Flávio Murilo Cardoso da Silva, Ismael Nascimento da Silva e Rafael Nascimento da Silva. A Sejus informou que os assassinatos se deram devido a uma briga de internos e não houve outros feridos. Agentes plantonistas e do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) e policiais militares controlaram a unidade prisional.

Conforme a Pasta, não houve determinação que a Cadeia Pública fosse interditada, no entanto, a unidade vai ser reformada. Não foi divulgado quantos detentos eram mantidos no prédio no momento do triplo homicídio, mas, segundo o diretor do Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sindasp), Natanael Andrade, o local estava superlotado.