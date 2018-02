Preso toma arma de PM no Fórum Clóvis Beviláqua

23:11 · 21.02.2018 / atualizado às 23:16

Um preso pegou uma arma de um policial militar, nesta quarta-feira (21), nas dependências do Fórum Clóvis Beviláqua. Na ação, o detento tentou agredir uma promotora do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Por meio de nota, o MPCE afirma que o membro da instituição que sofreu uma tentativa de agressão “está bem e sendo assistido pelos protocolos de segurança. O MPCE está apurando os fatos junto com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)”.

Relatos de populares deram conta que o preso, que foi levado para uma audiência no fórum, roubou a arma do PM e fez um membro do MPCE de refém. A Polícia Militar confirmou o fato, porém negou que algum promotor tivesse sido feito refém.

Em nota, a PM diz que a conduta do preso ficará a cargo da delegacia distrital, competente para apurar o caso e “que não vai emitir nenhum juízo de valor, até que o caso seja apurado pela autoridade competente, a polícia judiciária”.

Procurado pela reportagem, o TJCE informou que “o episódio está sendo investigado para se conhecer as reais circunstâncias”.