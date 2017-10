Preso suspeito de vender cadeiras de roda e medicamentos roubados de Secretaria da Saúde

16:33 · 10.10.2017 / atualizado às 17:07

Os materiais foram apreendidos pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas ( Foto: Divulgação/SSPDS )

A Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira (6), Wellington Rocha Marques da Nóbrega, 28 anos, suspeito de comercializar cargas roubadas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza e de estabelecimentos comerciais. Dentre os equipamentos apreendidos com o homem, estão 23 cadeiras de rodas e medicamentos, além de materiais de alumínio, roupas e livros, que eram guardados em uma residência, no município de Aquiraz.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi capturado após investigações sobre roubos de cargas, em Fortaleza. Durante a apuração policial, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) receberam a informação de que o suspeito detinha produtos que haviam sido furtados.

Constatado o envolvimento de Wellington Rocha, a Polícia encontrou, em sua residência, no Barroso, calhas de lâmpadas roubadas. O suspeito indicou ainda um outro endereço, no distrito de Tapera, em Aquiraz, onde ele escondia as cadeiras de rodas, aparelhos de ar-condicionado e 63 caixas de medicamentos, avaliadas em em R$ 122 mil.

Ainda conforme a SSPDS, o homem acumulava passagens na Polícia por estupro de vulnerável, porte ilegal de arma de fogo, crime de violência doméstica e furto qualificado.