Preso agride policial com barra de ferro e foge de delegacia

17:03 · 29.12.2016 / atualizado às 17:17

Um preso agrediu um policial civil e fugiu do 20º DP (Acaracuzinho), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por volta de 15h desta quinta-feira (29).

Segundo a assessoria de comunicação do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Ceará (Sinpol-CE), Leonardo da Silva Vieira, 24, atingiu o rosto do inspetor da Polícia Civil com uma barra de ferro, no momento em que a cela foi aberta para ser realizada a limpeza.

Leonardo estava preso pelo crime de roubo e dividia a cela com mais quatro detentos, que preferiram não tentar fuga.

Ainda de acordo com o Sinpol, o Serviço Móvel de Atendimento de urgência (Samu) foi acionado pela delegacia e atendeu o inspetor, que não sofreu ferimentos graves. A Polícia realiza diligências em busca do fugitivo.