Prefeito de Paracuru é preso em flagrante por porte ilegal de armas

10:52 · 13.12.2017 / atualizado às 18:04

O prefeito de Paracuru, José Ribamar Barroso Batista, conhecido na região como Ribeiro, foi conduzido coercitivamente e afastado do cargo nesta quarta-feira (13), quando também foi preso em flagrante por porte ilegal de armas.

A ação foi conduzida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP), que deflagrou nesta manhã a Operação Cascalho do Mar, que investiga crimes de fraude em licitação, associação criminosa e corrupção praticados por agentes públicos da Prefeitura Municipal de Paracuru e empresários.

Além de Riberio, foram presos preventivamente Ranieri de Azevedo Batista, filho do prefeito de Paracuru, e os empresários Alonso de Melo Feitosa e Gabriel Ilário da Silva. Também foram presos, temporariamente, Joana D’Arc Batista Carvalho, chefe de Gabinete e filha do prefeito de Paracuru; Érica da Silva Brasil, secretária de Governo de Paracuru e o empresário Ricardo Henrique Lemas.

Ao todo, a Operação Cascalho do Mar cumpriu medidas cautelares em Paracuru, Fortaleza, Tauá, Eusébio, Caucaia e Groaíras, nesta quarta-feira (13), incluindo prisões preventivas e temporárias, busca e apreensão, condução coercitiva e afastamento de gestores públicos. Os mandados foram expedidos pela desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães.

Mudança

Com a prisão de José Ribamar, quem deve assumir a chefia do Executivo municipal é o vice-prefeito Eliabe do Tito (PR). Segundo ele, a Promotoria já o notificou, indicando que ele deveria assumir já na tarde desta quarta.

"Eu tinha conhecimento de alguns fatos e repassei para ele. Até então, eu achava que ele [prefeito] não sabia, mas depois passei a ver que ele sabia de tudo que estava acontecendo de errado", disse Eliabe ao ser questionado sobre as irregularidades.

"Infelizmente, aconteceu (a Operação), e a gente, como vice-prefeito, tem que estar preparado para assumir o Município, dar seguimento e corrigir o que estava errado, porque Paracuru não pode parar", completou.

O Diário do Nordeste tentou contato por telefone o vice após a conversa no início da tarde, mas as ligações não foram atendidas.

Empresas investigadas

Ainda de acordo com o MPCE, algumas empresas também estão sendo investigadas por crimes contra a administração pública. São elas: Petróleo Nosso (Paracuru); São Jorge Locação e Construção (Fortaleza); Terra Sol Transporte e Locações (Eusébio); Pádua Empreendimentos (Groaíras); e Onzemais Serviços e Locações (Fortaleza).

De acordo com a procuradora de Justiça Vanja Fontenele, coordenadora da PROCAP, durante a Operação foram apreendidas armas, munições, dinheiro, farto material de provas e, em um posto de gasolina, foi identificado combustível adulterado. Tudo será analisado, ao longo do dia, pelas equipes do MPCE.