Policiamento é reforçado no entorno do Complexo Penitenciário Itaitinga II

10:02 · 13.10.2017 / atualizado às 10:15

O bando supostamente armado teria sido visto por agentes penitenciários no entorno do Complexo Penitenciário II ( Foto: Cid Barbosa )

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus) afirmou que desde a madrugada desta sexta-feira (13) o policiamento no entorno do Complexo Penitenciário Itaitinga II, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi reforçado. A intensificação se deu após um grupo supostamente armado ser visto nas proximidades.

Conforme fontes ligadas à Sejus, por volta de 1h, cerca de 10 criminosos estavam em um matagal nos arredores que dão acesso à Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III). A penitenciária abriga presos ligados a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com um agente penitenciário, quatro ocupantes de um veículo modelo Gol, na cor branca, estavam no matagal no início da madrugada. A Polícia Militar foi acionada para vistoriar a área junto aos servidores da Sejus, mas nada foi encontrado. A Pasta ressalta que não houve fuga.