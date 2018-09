Policial reage a assalto e mata dois homens

14:42 · 15.09.2018 / atualizado às 14:46

Um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e matou dois suspeitos envolvidos na ocorrência. O fato aconteceu na noite dessa sexta-feira (14), no bairro Henrique Jorge, localizado na Área Integrada de Segurança (AIS) 6.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla tentava assaltar uma parente do PM. O policial saía de um imóvel quando presenciou o crime e reagiu à dupla, que estava armada.

Os dois suspeitos, de identidades não reveladas, foram lesionados. Um morreu próximo a um veículo, e o segundo envolvido tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a poucos metros do crime. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 e um relógio.

A Pasta informou que a arma de fogo foi recolhida pela equipe do Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP) e um inquérito policial foi instaurado. O PM se apresentou no 11º Distrito Policial, no bairro Panamericano.