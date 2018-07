Policial militar reage a assalto em bar e mata um dos suspeitos

11:53 · 15.07.2018 / atualizado às 12:23

Momentos de tensão na noite de sábado (14), em um bar localizado no bairro Monte Castelo. Segundo informações da TV Diário, dois homens armados chegaram de moto a um estabelecimento localizado na esquina da ruas José Cândido e Soares Bulcão e anunciaram o assalto. Um policial militar, que estaria de folga e consumindo no bar, ao perceber a movimentação da dupla sacou a arma e reagiu imediatamente.

Após intensa troca de tiros, um dos acusados caiu sem vida e o parceiro, mesmo baleado, conseguiu fugir no veículo usado no crime.

Reação

O PM foi alvejado com dois disparos. De acordo com relatos preliminares, ele - que se encaminhou por meios próprios para o atendimento no Instituto José Frota (IJF), passa bem. O bar funciona a menos de 260m do prédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram as primeiras investigações no local do crime e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi deslocado ao local.