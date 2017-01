Policial militar é morto a tiros em assalto

19:45 · 27.01.2017 / atualizado às 23:12

Um cabo da Polícia Militar foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (27), em um assalto no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. De acordo com a Polícia, a arma do PM foi levada pelos bandidos. Esse foi o primeiro caso do ano de policial morto no Estado

O militar, identificado como Francisco Arlindo da Silva Vieira Filho, estava em uma moto, na Rua Curitiba, quando foi abordado por bandidos. Ele teria reagido a ação e foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que policiais civis e militares realizaram buscas para identificar e capturar os envolvidos no latrocínio (roubo seguido de morte).

A SSPDS disse ainda que “lastima a perda do policial militar, ao passo que se solidariza com os familiares, e afirma que o caso não ficará impune”. O titular da SSPDS, secretário André Costa, compareceu ao local onde o PM foi morto. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) iniciaram as investigações. A diretora da DHPP, Socorro Portela, realizou levantamentos na cena do crime juntamente com inspetores da Especializada.

Imagens de câmeras de segurança na região e o depoimento de testemunhas podem ajudar a localizar os acusados do crime. Cerca de uma hora depois do crime, os assaltantes teriam abandonado a moto usada no latrocínio, no bairro Bela Vista. Até o fim da noite dessa sexta-feira (27) ninguém havia sido preso pela Polícia.

Pirambu

Cabo Arlindo, como era conhecido na Corporação, atuava na 5ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento Comunitário (BPCom), no Pirambu. O militar havia trabalhado durante o período na campanha do deputado estadual capitão Wagner.

O parlamentar cearense está em Washington, nos Estados Unidos, participando da ‘Marcha pela Vida’. Em vídeo publicado em sua página na rede social Facebook, capitão Wagner lamentou a morte do PM. “Ela deixa uma filha pequena e a esposa. Acredito que a Corporação vai dar a resposta e a Justiça será feita”, disse o político.