Policial federal André Costa é o novo secretário de segurança, anuncia Camilo

12:57 · 05.01.2017 / atualizado às 16:40

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, em seu perfil do Facebook, na tarde desta quinta-feira (5) o nome do novo secretário de segurança. Trata-se do delegado da Polícia Federal André Costa, cearense, de 38 anos, que vinha atuando em Alagoas.

Conforme Camilo, André tem 17 anos de experiência policial em vários setores e "tem a missão de melhorar ainda mais o trabalho que vem sendo realizado nessa área nos últimos dois anos, quando conseguimos reverter a alta nos índices de mortes violentas no estado, após 17 anos".

Pelo Instagram, o novo secretário comemorou o convite com "imensa satisfação". "Tenho orgulho de ter começado 'de baixo', como se diz, como Agente de Trânsito da Prefeitura de Fortaleza e Escrivão da Polícia Civil do Ceará", relatou.

O delegado irá assumir a vaga deixada por Delci Teixeira, que aposentou-se após 46 anos de serviço público e 2 como secretário da SSPDS. Na sua despedida, o delegado paranaense recebeu uma homenagem.

Perfil e comemoração por rede social

André Costa é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O novo secretário da SSPDS é delegado da PF desde 2002, onde foi superintendente adjunto nos estados de Alagoas e Tocantins, tendo atuado em delegacias de combate ao tráfico de drogas, crime organizado e crimes patrimoniais. No começo da carreira, atuou também na Polícia Civil do Ceará.



Anúncio do governador Camilo Santana ocorreu pelo Facebook