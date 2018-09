Policial em diligência atropela e mata pedestre na Av. Leste Oeste

15:11 · 18.09.2018 / atualizado às 15:39

A Polícia Militar informou que o PM estava em serviço,em uma moto de patrulhamento, quando o acidente ocorreu ( Foto: Reprodução )

Um policial militar em diligência atropelou um homem, de 58 anos, na manhã desta terça-feira (18), na Av. Leste Oeste, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. A vítima não resistiu ao impacto causado pelo acidente e morreu no local.

Populares informaram ao Diário do Nordeste que o PM trafegava pela ciclofaixa quando atropelou o pedestre. A assessoria da Polícia Militar não confirmou a informação e disse que irá apurar as causas do acidente. Um vídeo mostra o idoso ainda caído no chão após o atropelamento.

A Polícia Militar informou que o PM estava em serviço, em uma moto de patrulhamento, quando o acidente ocorreu. O soldado fraturou o nariz e foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF).