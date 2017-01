Policial é ferido por estilhaços de bomba durante escolta de torcida

19:20 · 22.01.2017

Um sargento do Comanto Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar ficou ferido por estilhaços de uma bomba artesanal durante uma escolta à uma torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube, pròximo ao terminal de ônibus do Antônio Bezerra, na tarde deste domingo (22), horas antes do clássico Fortaleza x Ceará, pelo Campeonato Cearense.

Segundo o comandante de policiamento da Capital, coronel Francisco Souto, os policiais militares realizavam a escolta dos torcedores quando foram surpreendidos com o arremesso de uma bomba artesanal conhecida popularmente como "cabeça de nego", que partiu de um torcedor não identificado.

O artefato bateu em um muro e os estilhaços que compõem a bomba atingiram o braço do sargento. O militar teve uma luxação no braço, foi atendido na hora e voltou a trabalhar, de acordo com o coronel Souto.

Pré-jogo foi tranquilo, avalia comandante

Para o comandante de policiamento da Capital, o momento de pré-jogo, quando os torcedores se deslocaram para a Arena Castelão horas antes da partida, foi tranquilo. Segundo ele, o maior incidente acometeu o sargento do Cotam, no bairro Antônio Bezerra.

Foram registradas confusões em alguns momentos do deslocamento dos torcedores, em pontos como a Avenida Silas Munguba, em frente à Universidade Estadual do Ceará (Uece), e os terminais de ônibus da Lagoa e do Antônio Bezerra.