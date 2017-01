Policial é baleado e suspeito morto durante tentativa de resgate em delegacia

10:35 · 29.01.2017 / atualizado às 11:35

O caso usado na ação foi abandonado com o corpo do suspeito baleado; os dois sobreviventes roubaram outro veículo e fugiram ( Foto: Vc Repórter / Whatsapp )

Três homens armados dispararam contra dois policiais civis na manhã deste domingo (29), no 20º Distrito Policial, no bairro Acaracuzinho, em Maracanaú. Segundo informações Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE), um dos suspeitos, Ewerton de Freitas Silva, morreu baleado em consequência da troca de tiros.

Um inspetor da Polícia Civil, identificado como Blanchard, foi atingido na axila direita e foi socorrido para o Hospital Municipal de Maracanaú, e depois encaminhado para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

A troca de tiros ocorreu em resposta a uma tentativa de resgate de presos. O trio suspeito conseguiu fugir do local e o carro que ocupava, um Fiat Palio de cor vermelha, foi encontrado pela Polícia, abandonado na rua Paranaguá, no bairro Canindezinho.

No interior do veículo, estava o corpo do suspeito baleado, já falecido, junto a uma espingarda calibre 12. Os dois sobreviventes roubaram outro carro e prosseguiram em fuga.

Com informações da TV Diário.