Policial civil é baleado e mata suspeito em tentativa de assalto na Av. Leste Oeste

15:03 · 02.01.2017 / atualizado às 15:28

Perícia Forense do Ceará (Pefoce) compareceu ao local para recolher o corpo e provas técnicas da ação ( Foto: Reinaldo Jorge )

Um escrivão da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DCCOT), da Polícia Civil, sofreu uma tentativa de assalto, na manhã desta segunda-feira (2), no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, reagiu, matou um dos bandidos, mas foi baleado e se encontra em estado grave.

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol-CE), o escrivão foi abordado por assaltantes que estavam em uma motocicleta e em um carro preto, quando chegava na casa do seu pai, no cruzamento da Avenida Leste Oeste com a Avenida Doutor Theberge.

O policial civil reagiu à tentativa de assalto, matou um suspeito e foi baleado no abdômen, precisando ser levado ao hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, em estado grave. O suspeito morto não foi identificado e os seus comparsas fugiram.