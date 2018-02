Polícia prende trio que fabricava armas de fogo para facção criminosa no Ceará

14:26 · 21.02.2018 / atualizado às 15:09

Três pessoas foram presas pelo 30º DP (Conjunto São Cristóvão), da Polícia Civil, com armas de fogo e diversos materiais para a fabricação e manutenção de armamentos artesanais, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na última quarta-feira (21). O trio confeccionava armas para a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).

De acordo com o titular do 30º DP, delegado Maurício Vasconcelos Júnior, a Delegacia chegou ao trio a partir da investigação sobre a origem do armamento de criminosos que atuam na região.

Em uma diligência realizada em uma residência no Conjunto Palmeiras, a Polícia Civil prendeu o principal "armeiro" (fornecedor de armas) da GDE, José Flávio Ferreira Sombra, conhecido como 'Magão'; a sua esposa, Gabriele da Silva Sousa, que está grávida de 9 meses; e Ana Camila dos Santos.

Com o trio, os policiais civis apreenderam pelo menos nove armas de fogo prontas para o uso, munições de calibre 12 mm e 9 mm que seriam utilizadas nas armas artesanais, diversos materiais para a fabricação do armamento, um rádio comunicador que era utilizado pela organização criminosa, um pé de maconha e vários facões.

Segundo o delegado Maurício Júnior, o trio foi autuado em flagrante, no 30º DP, pelos crimes de posse de arma de fogo e de munição, comercialização clandestina de armamento, tráfico de drogas e organização criminosa.