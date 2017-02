Polícia prende três passageiros e impede assalto a ônibus intermunicipal no Interior

12:04 · 06.02.2017 / atualizado às 14:27

Mulher estava completando aniversário no dia da prisão ( Foto: VCrepórter ) Dois homens foram detidos na ação do Cotar ( Foto: VCrepórter )

Policiais militares do Comando Tático Rural (Cotar) interceptaram um ônibus intermunicipal, em Quixadá, e prenderam três passageiros que tinham planejado assaltar o veículo, na noite do último domingo (5).

Segundo informações do Cotar, o policiamento especial foi acionado após suspeitos ingressarem no transporte coletivo, na Rodoviária de Quixadá. O destino do ônibus era o município de Pedra Branca, a cerca de 127 km de distância do local de origem da viagem.

Antes de sair de Quixadá, o ônibus foi parado pelos policiais, que entraram no veículo, identificaram os suspeitos e realizaram vistoria em suas bagagens, encontrando um revólver calibre 38, com cinco balas, que seria utilizado no assalto.

O Cotar prendeu, em flagrante, Mário Weyne Bento de Lima, 21, Francisco Gilvan Gomes de Oliveira, 29, e Edilene Gomes Pereira, que estava completando 22 anos de idade no dia da prisão. Os dois homens e a mulher foram levados à Delegacia Regional de Quixadá, da Polícia Civil, para serem autuados pelos crimes.