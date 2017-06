Polícia prende três integrantes de quadrilha que planejava homicídios em Aquiraz

17:01 · 08.06.2017

Polícia apreendeu três armas de grosso calibre, incluindo uma metralhadora 9 milímetros, um fuzil americano marca Remington 762 mm e uma escopeta cano duplo calibre 12 ( Divulgação )

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE) informou que três integrantes da quadrilha que planejava homicídios em Aquiraz, desarticulada em operação na madrugada desta quinta-feira (8), já foram capturados pelas forças policiais. O cerco ao grupo ocorreu na localidade de Tapera e resultou em uma troca de tiros entre criminosos e agentes de segurança. Quatro suspeitos foram mortos.

A operação, realizada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, resultou também na apreensão de três armas de grosso calibre, incluindo uma metralhadora 9 milímetros, um fuzil americano marca Remington 762 mm e uma escopeta cano duplo calibre 12, além de munições, celulares, uma balaclava e quatro veículos. Segundo a SSPDS, a quadrilha se preparava para cometer homicídios contra um traficante e seus familiares na região do bairro Lagamar, em Fortaleza.

Suspeitos presos

Ainda durante a operação desta madrugada, a polícia conseguiu capturar José Nailson Santos de Melo, de 25 anos, mais conhecido como "Capetinha". O suspeito já responde por quatro procedimentos policiais por homicídios, e porte ilegal de arma de fogo.

A outra captura aconteceu nesta tarde, quando o casal formado por Tiago Nogueira (21), que já responde por três tentativas de homicídio, e Tomazia Costa Cadete (18), sem antecedentes, foi preso na comunidade Alecrim, no bairro Sapiranga, após tentarem subornar a composição policial com R$ 4 mil e duas armas de fogo. Segundo a polícia, eles fugiram de Aquiraz durante a operação desta madrugada, mas fazem parte do grupo que planejava homicídios.

Conforme a SSPDS, o casal abordou uma mulher e roubou o carro que a vítima conduzia para fugir do cerco. O veículo, um corsa branco de placa HUD 1616, já foi localizado na Rua Eliseu Oriá, no bairro Sapiranga. Na residência dos suspeitos, foram apreendidas 20 munições de calibre 380.