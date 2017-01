Polícia prende suspeito de participar de tentativa de resgate em presídio

16:39 · 20.01.2017 / atualizado às 17:44

Polícia apreendeu maconha, crack e munições de revólver calibre 38 e de pistola Ponto 40 ( Foto: VCrepórter )

Um suspeito de participar da tentativa de resgate de detentos no Complexo Penitenciário de Itaitinga II, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada da última quinta-feira (19), foi preso pela Polícia Civil na madrugada desta sexta (20), em Fortaleza.

> Tentativa de resgate frustrado termina com policial baleado e preso morto

Robenilton Sousa Fontana, 28, natural de Irajuba-BA, foi investigado e perseguido desde a ação criminosa e acabou capturado no bairro Granja Portugal, em um veículo Volkswagen Gol, que teria sido utilizado na tentativa de resgate e foi apreendido. Na abordagem policial, o suspeito apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

Os policiais foram até a residência de Robenilton, no Grande Bom Jardim, e encontraram uma vasta quantidade de drogas variadas e munições de armas, que estavam dentro de uma mala.

A Polícia apreendeu 5kg de maconha, 500g de crack, 31 pacotes de creatina para misturar com cocaína, 460g de pó branco não identificado, que pode ser cocaína, 4 frascos de lidocaína, balas de revólver calibre 38 e de pistola Ponto 40 e carregador de pistola 380. Na casa, também foram apreendidos um veículo Chevrolet Blazer e uma motocicleta.

Homem estava foragido

Robenilton tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Ele foi preso pelo crime, pela primeira vez, no município de Barueri, em São Paulo, em 2009, e passou dois anos na cadeia.

Depois, o traficante veio ao Ceará e foi preso no ano de 2012. Entretanto, a Justiça definiu que ele deveria cumprir a pena em regime semiaberto, sendo monitorado fora do presídio por tornozeleira eletrônica. Mas Robenilton quebrou o objeto e estava foragido desde então.

A operação para recapturar Robenilton Sousa Fontana contou com a participação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil; do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE); da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); e do setor de inteligência da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus).