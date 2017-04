Polícia prende quadrilha especializada em clonagem de cartões

Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em clonagem de cartões foram presos, na noite de terça-feira (5), após denúncia de uma suposta venda de veículo clonado, no bairro Aldeota. A partir da captura em flagrante de José Olavo da Costa Ferreira, 31, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) chegou a outros quatro nomes. Allyson Santos Oliveira, 40; Carlos Henrique Pereira Ferro, 28 e Edynetto Barbosa Machado, 23, foram presos no apartamento de Francisco Kewerson Furtado Gomes, 22, no bairro Salinas, em Fortaleza.

Contudo, a polícia somente descobriu o envolvimento com clonagem de cartões depois de fazer buscas no logradouro. Lá, foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração suprimida, maquinetas para testes, três notebooks, celulares e um equipamento para leitura de trilhas de cartões, comprado em um site russo.

O grupo foi autuado por estelionato, associação criminosa e porte ilegal de armas. De acordo com a investigação, há indicativos de que um sexto integrante, que já foi identificado, está com o carro que estaria sendo negociado - um Corolla de cor preta, com placa do Rio Grande do Norte (RN). A polícia aguarda que o suspeito se apresente à Delegacia.