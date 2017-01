Polícia prende homem que possuía arsenal ilegalmente no Interior

21:16 · 21.01.2017

Após denúncias anônimas, o Comando Tático Rural (Cotar) prendeu em flagrante, neste sábado (21), um homem que possuía um arsenal dentro de casa, ilegalmente, no município de Barbalha, na região do Cariri. As informações são do comandante da força especial da Polícia Militar, major Alexandre Rodrigues.

Francisco Antônio de Amorim, conhecido como "Tita", 38, estava realizando disparos próximo à sua residência, na localidade de Sítio Saco, na zona rural de Barbalha. Na casa, os policiais militares encontraram e apreenderam três espingardas (sendo duas calibre 12 e uma calibre 36), um revólver calibre 38, 137 balas de armas de fogo e uma quantidade de chumbo e pólvora.

O homem recebeu voz de prisão do Cotar e foi levado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil plantonista da região, para prestar esclarecimentos. Ele foi autuado por porte ilegal de arma.