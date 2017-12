Polícia prende envolvido em fuga de presos e morte de sargento da PM em Milhã

10:27 · 20.12.2017 / atualizado às 15:12

Francisco Tarcísio da Silva Filho possuía apenas uma passagem pela Polícia por crime de menor potencial ofensivo ( Foto: Reprodução/Polícia Civil )

A Polícia Civil capturou um homem envolvido no ataque à Cadeia Pública de Milhã, no último dia 12 de dezembro, que resultou na fuga de três detentos e na morte do sargento da Polícia Militar (PM), Izaías dos Santos. De acordo com as autoridades, o suspeito foi preso com armas, munições, drogas, rádios comunicadores e farda do Sistema Penitenciário do Estado. A detenção do homem aconteceu no bairro Parque Dois Irmãos, mas a descoberta do material apreendido foi feita em uma residência localizada no mesmo município onde ocorreu o resgate dos internos.

Conforme informações preliminares, o homem capturado é Francisco Tarcísio da Silva Filho, de 29 anos, conhecido como Pain. Na ação, o homem era responsável por verificar a movimentação das viaturas da Polícia Militar aos arredores da cadeia e indicar qual seria o melhor momento para o início da ação. Após o resgate, o homem foi encarregado de esconder parte do armamento.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), o trabalho de captura do suspeito foi fruto de uma ação envolvendo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Divisão Antissequestro (DAS), do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul) e da Delegacia Regional de Senador Pompeu.

Do grupo, ainda se encontra foragido Carlos Odeon Bandeira, de 34 anos, mais conhecido como 'Jow', apontado como o mandante de toda a ação criminosa ocorrida em Milhã. Preso no mesmo dia do ataque à cadeia do município, ele fugiu do Complexo de Delegacias Especializadas (Code) da Polícia Civil, em Fortaleza, apenas dois dias depois de ser preso.