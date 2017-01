Polícia prende dupla que utilizava creche como ponto de tráfico de drogas

12:31 · 31.01.2017 / atualizado às 13:11

A Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil, capturou Marcos Antônio Sousa da Silva, 37, suspeito de participar de dois ataques a ônibus no Ceará em 2017. A operação que culminou na prisão foi divulgada nesta terça-feira (31).

De acordo com a investigação, "Marquinhos", como o criminoso é conhecido, comandou os ataques às agências do Banco do Brasil de Milhã, no dia 10 de janeiro, e do Bradesco de Itaiçaba, no dia último dia 24. Nas duas ações, o bando comandado por ele conseguiu fugir com o dinheiro.

A Polícia Civil identificou o suspeito e seguiu os seus passos. No dia 25 de janeiro, os policiais se aproximaram de "Marquinhos" e da sua quadrilha, mas foram recebidos a bala, no município de Chorozinho, e não conseguiram efetuar a prisão dos suspeitos. No local, foram apreendidos uma pistola Ponto 40 e um veículo Volkswagen Gol.

A prisão do suspeito de ataques a bancos só foi possível na última sexta-feira (27), quando a Polícia descobriu que ele estava escondido na casa da mãe dele, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Comparsa utilizava creche como depósito de armas e drogas

Além de "Marquinhos", a Polícia também prendeu Cornélio Soares de Sousa Filho, 39, que era comparsa do assaltante de bancos no tráfico de drogas em Horizonte.

Cornélio Filho era vigilante de uma creche localizada no bairro Planalto Horizonte, onde a dupla utilizava como ponto do tráfico, escondendo armas e drogas durante a noite, enquanto não havia outros funcionários ou alunos no estabelecimento. Na creche, os policiais encontraram e apreenderam uma pistola calibre 380 e uma pequena quantidade de maconha.