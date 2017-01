Polícia faz intervenções em grupos de torcedores nos arredores do Castelão

17:27 · 22.01.2017

Com pouco menos de uma hora para início do jogo Fortaleza x Ceará, no Castelão, a Polícia Militar teve que fazer aborgagens mais incisivas a grupos de torcedores nos arredores do estádio. Além de revistas a carros e em ônibus, policiais estão abordando grupos e torcedores à pé. Não foi registrado, até agora, nenhum confronto. Apenas confusões isoladas.