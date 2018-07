Polícia 'estoura' laboratório de drogas em Icó e apreende fuzil de fabricação caseira

17:42 · 08.07.2018 / atualizado às 17:43

Entre o material apreendido, drogas, aparelhos celulares e R$ 800 em cédulas falsificadas foram encontrados no local onde funcionava o laboratório ( Foto: Divulgação / Polícia Militar )

Uma ação policial, realizada na manhã deste domingo (8), culminou na apreensão de um fuzil de fabricação caseira, cápsulas de armas de fogo, além de entorpecentes e um envelope com cartas assinadas por uma suposta facção criminosa, em uma residência onde funcionava um laboratório de drogas, em Icó, município localizado no Centro-Sul do Ceará. Na diligência, ninguém foi capturado.

Após receber uma informação de que havia um imóvel que servia como ponto de venda de ilícitos, situado na Rua Rangel Nunes Pereira, no bairro BNH, equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e da Força Tática se dirigiram até o local.

Durante a ofensiva, os militares realizaram a apreesão de, aproximadamente, um quilo de cocaína; produtos químicos para a multiplicação do entorpecentes; uma balança de precisão; um fuzil de fabricação caseira; cápsulas de arma de fogo calibre nove, 380 e 38 milímetros; uma quantidade de maconha; uma quantia de R$ 800 em cédulas falsificadas; três aparelhos celulares; um notebook; cartões de memória; adaptadores relógio; pulseiras; e um envelope com cartas assinadas por uma suposta facção criminosa.

Uma mulher, apontada pela composição como a mãe do homem que seria o dono das drogas e do material apreendido, estava no momento da oitiva. O suposto traficante, entretanto, não se encontrava no local.