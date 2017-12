Polícia descobre fraude com carros-pipa e prende três pessoas em Jaguaribara

11:56 · 16.12.2017 / atualizado às 12:04

A Força Tática do Quartel da Polícia Militar de Jaguaribe desmascou nesta sexta-feira (15) uma ação de fraude na distribuição de água envolvendo carros-pipa.

O sargento Nilton, com os soldados Bleydson,Henrique e David Silva,abordaram um pick-up strada,de cor prata ocupada por um comerciante de Jaguaretama,que estava com mais dois motoristas. A ação ocorreu por volta das 14h30 desta sexta, na rodovia que liga Jaguaribara a Jaguaretamana. No interior do veículo, os policiais encontraram três aparelhos de GPS, que deveriam estar em três caminhões pipas que fazem distribuição de água para comunidades necessitadas.

Entretanto,os proprietários dos caminhões retiraram os aparelhos de rastreamento via satélite e colocaram em um veículo de passeio, que fazia as rotas que os pipas deveriam fazer. Também era preenchida uma planilha de abastecimento, falsificando as assinaturas para burlar a fiscalização e conseguir o aval para o pagamento pelos serviços.

O programa do governo federal é fiscalizado pelo Exército Brasileiro, juntamente com a Defesa Civil e Ministério da Integração Nacional.O comerciante e os dois motoristas foram encaminhados de Jaguaribara para Delegacia Regional de Polícia civil de Jaguaribe para procedimento policial e o material apreendido.

Com informações do colaborador Richard Lopes